Arsenal: Arteta erwartet Saka-Ausfall mindestens bis März

Teammanager Mikel Arteta hatte es bereits befürchtet, nach einer Operation steht fest: Außenstürmer Bukayo Saka wird dem FC Arsenal monatelang fehlen. Arteta sagte nach dem 1:0 über Aufsteiger Ipswich, er gehe davon aus, dass Saka wegen einer Oberschenkelverletzung "mehr als zwei Monate" ausfallen werde. Vor März rechnet der Spanier nicht mit der Rückkehr des englischen Fußball-Nationalstürmers.

Der 23-Jährige hatte sich am Samstag vor Weihnachten beim 5:1 gegen Crystal Palace verletzt und war in der 24. Minute ausgewechselt worden. Der Teamkollege des deutschen Nationalspielers Kai Havertz gehört mit fünf Treffern und zehn Vorlagen zu den offensiven Stützen der Gunners, die in der Tabelle der englischen Premier League aktuell hinter dem FC Liverpool auf Platz zwei liegen. Havertz erzielte am Freitag das Tor des Tages gegen Ipswich.

Saka wird unter anderem in der Premier League das Londoner Stadtderby gegen Tottenham Hotspur (15. Januar) und das Duell gegen Meister Manchester City (2. Februar) sowie das Drittrundenspiel im FA Cup gegen Manchester United (12. Januar) verpassen. Auch in der Champions League kann der Leistungsträger nicht eingesetzt werden. Gegen Ipswich ersetzte ihn der Brasilianer Gabriel Martinelli.