Arsenal feiert Last-Minute-Sieg - Havertz trifft

Der FC Arsenal hat die Tabellenführung in der englischen Premier League mit einem Last-Minute-Erfolg ausgebaut. Die Gunners gewannen nach einer wilden Partie am Dienstagabend auch dank eines Treffers von Nationalspieler Kai Havertz mit 4:3 (2:1) beim frechen Aufsteiger Luton Town. Declan Rice (90.+7) erzielte spät per Kopf das Siegtor.

Zuvor hatte sich Arsenal einen offenen Schlagabtausch mit dem Liga-Neuling geliefert. Gabriel Martinelli (20.) und Gabriel Jesus (45.) brachten die Gäste an der Kenilworth Road zwar zweimal in Führung. Gabriel Osho (25.) und Elijah Adebayo (49.) konterten aber jeweils, ehe Ross Barkley (57.) gar zur zwischenzeitlichen Führung für Luton traf. Havertz (60.) glich mit seinem zweiten Ligatreffer in dieser Saison aus.

Arsenal legte durch den vierten Ligasieg in Folge vor und vergrößerte den Vorsprung auf die Verfolger auf fünf Punkte. Der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp kann mit einem Erfolg bei Sheffield United am Mittwoch (20.30 Uhr) wieder heranrücken. Auch Manchester City könnte den Rückstand mit einem Sieg bei Aston Villa (21.15 Uhr) auf drei Zähler verkürzen.