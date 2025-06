Arsenal-Frauen künftig immer im Emirates Stadium

Die Fußballerinen des englischen Traditionsklubs FC Arsenal tragen künftig wie die Männer alle Liga-Heimspiele im Emirates Stadium aus. Das gab der neue Champions-League-Sieger am Dienstag bekannt. Schon in der vergangenen Saison hatte Arsenal neun von elf Partien der Women's Super League (WSL) in dem 2006 eröffneten Stadion absolviert, der Zuschauerschnitt lag bei 34.110.