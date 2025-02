Arsenal zerlegt City - Havertz vergibt und trifft

Der FC Arsenal hat mit einem Kantersieg im Verfolgerduell der Premier League den zweiten Tabellenplatz gefestigt - und Kai Havertz konnte dabei sogar einen bemerkenswerten Fehlschuss verschmerzen. Die Gunners schlugen Manchester City am Sonntag mit 5:1 (1:0), Havertz erzielte dabei den vierten Treffer der Gastgeber (76.) und assistierte zur frühen Führung.

In der ersten Hälfte allerdings hatte der Nationalspieler aus elf Metern und mit jeder Menge Zeit das 2:0 verpasst: Declan Rice eroberte den Ball im Pressing und spitzelte ihn zu Havertz, der hatte in zentraler Position etwa zwei Sekunden Bedenkzeit, schoss aber rechts neben das Tor des Deutschen Stefan Ortega Moreno. Havertz versteckte das Gesicht hinter seinem Trikot, xGoals-Experten errechneten eine Torwahrscheinlichkeit von 0,77 und in den Sozialen Medien gab es jede Menge Häme.

Das Ergebnis allerdings sorgte für Genugtuung bei Arsenal, mit nun 50 Punkten bleibt der souveräne Spitzenreiter FC Liverpool (56) in Sichtweite, hat jedoch ein Spiel weniger. City dagegen, das im neuen Jahr in der Liga zuvor noch nicht verloren hatte, muss mit 41 Punkten als Vierter weiterhin eher nach hinten schauen.

Martin Ödegaard (2.), Thomas Teye Partey (56.), Myles Lewis-Skelly (62.) und Ethan Nwaneri (90.+3) trafen neben Havertz für die Londoner, Erling Haaland (55.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen. Ilkay Gündogan kam für die Citizens nicht zum Einsatz.