Asian Cup: Katar spendet Ticketeinnahmen an Palästinenser

Die Ticketeinnahmen beim Asian Cup 2024 in Katar sollen an Hilfsprojekte für die vom Konflikt mit Israel betroffenen Palästinenser gespendet werden. Das gab das verantwortliche Organisationskomitee der Asien-Meisterschaft im Fußball am Montag bekannt.

"Wir sind sicher, dass diese Initiative den am stärksten Betroffenen zugute kommt", sagte der Vorsitzende des Komitees, Hamad bin Khalifa Al Thani, und bezeichnete die Maßnahme als "dringend benötigt". Der Fußball müsse seiner "Rolle als Unterstützungs-Mechanismus" in den "schwersten Zeiten" gerecht werden.

Der Golfstaat Katar, umstrittener WM-Austragungsort von 2022, fungiert Anfang kommenden Jahres zum dritten Mal als Gastgeber der kontinentalen Meisterschaft. Seit der Verschärfung des Konflikts im Gazastreifen im Anschluss an den Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober hat das Land, wie auch andere Golfstaaten, Hilfsgüter gespendet und die medizinische Versorgung der betroffenen Menschen unterstützt.