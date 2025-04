Ausgewechselt: Muskel zwingt Neymar zur nächsten Pause

Ein paar Minuten gespielt und einmal mehr verletzt: Beim 2:0 (2:0) seines Santos FC gegen Atletico Mineiro aus Belo Horizonte wurde Neymar nach nur 33 Minuten unter Tränen wegen muskulärer Probleme ausgewechselt. Auf der Suche nach seiner einstigen Weltklasse-Form legt erneut eine Oberschenkel-Blessur den brasilianischen Selecao-Star für unbestimmte Zeit auf Eis.

Nach seiner schweren Knieverletzung im Oktober 2023 und damit verbundener einjähriger Pause endete Neymars Comebackversuch nun zum dritten Mal nach wenigen Spielminuten. Noch beim Saudi-Klub Al-Hilal zwickte die Muskulatur schon beim zweiten Kurzeinsatz. Nach seiner Rückkehr zu Santos spielte er sieben Mal, jedoch nur einmal über 90 Minuten, ehe Anfang März der linke Oberschenkel der Belastung nicht standhielt.

Der durchgespielten zweiten Hälfte am Wochenende nach einmonatiger Pause sollte nun ein großes Jubiläum folgen. Beim 100. Heimspiel für den Pele-Klub stand Neymar am Mittwoch wieder in der Startelf, sank nach dem zweiten Santos-Treffer angesichts der erneut drohenden Zwangspause unter Tränen auf den Rasen, ehe er sich wenig später vom Platz fahren ließ, um dann den Rest der Partie auf der Ersatzbank zu sitzen.