Auszeit beendet: Kroos kündigt Rückkehr an

Toni Kroos hat sich rund zweieinhalb Monate nach seinem Rückzug aus der Öffentlichkeit zurückgemeldet und sein Comeback auf dem Fußballplatz angekündigt. Demnach wird der 35-Jährige am 10. März zum Saisonstart der von ihm mitgegründeten Icon League in Düsseldorf auflaufen, für welches Team ließ die Kleinfeld-Liga in ihrem Ankündigungspost offen.