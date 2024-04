Auto von Ex-Dortmunder Isak entwendet

Anzeige

Der frühere Dortmunder Alexander Isak von Premier-League-Klub Newcastle United ist Opfer eines Autodiebstahls geworden. Wie die Polizei mitteilte, sei das Fahrzeug des schwedischen Fußball-Nationalspielers am vergangenen Donnerstag von dessen Grundstück in Darras Hall nördlich von Newcastle entwendet worden - nur 48 Stunden bevor Isak am Samstag beim 1:0-Sieg Newcastles beim FC Fulham spielte.

"Das Fahrzeug wurde später in der Gegend von Dissington verlassen aufgefunden, die Insassen waren vom Tatort geflüchtet. Es ist nicht bekannt, ob Isak oder seine Familie zum Zeitpunkt des Einbruchs zu Hause waren", sagte ein Polizeisprecher.

Wohlhabende Premier-League-Stars sind seit geraumer Zeit ein beliebtes Ziel für Einbrecher. So wurde im Dezember in das Haus von Jack Grealish, dem Flügelstürmer von Triple-Sieger Manchester City, in Cheshire eingebrochen. Die Diebe erbeuteten Schmuck und Uhren während des Premier-League-Spiels von City gegen den FC Everton. "Das war eine traumatische Erfahrung für uns alle. Ich bin so dankbar, dass niemand verletzt wurde", hatte Grealish damals gesagt.