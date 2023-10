Bei der Wahl zum Ballon d’Or geht es aber nicht nur um die Leistung in wenigen Spielen, sondern um eine ganze Saison. Wenn man sich anschaut, was Messi auf Klublevel gezeigt hat, wäre er wohl nicht einmal unter den ersten Drei gelandet.

Dass es Lionel Messi wurde, ist dennoch die falsche Entscheidung. Ja, Messi ist mit Argentinien im Winter vergangenen Jahres Weltmeister geworden und hatte an dem Triumph mit sieben Toren und drei Vorlagen den größten Anteil.

Es sind einfach zu viele Faktoren, die in einer solchen Wahl Berücksichtigung finden müssen. Insofern konnten auch die 100 wahlberechtigten Journalisten nur eine subjektive Entscheidung treffen, wer denn den nun den Ballon d’Or für den weltbesten Spieler der vergangenen Saison erhalten sollte.

So einfach sich im Fußball siegreiche Mannschaften bestimmen lassen, so schwer tut sich die Branche damit, Einzelspieler zu Siegern zu machen.

Mit PSG vor seinem Abgang nach Miami nur den Meistertitel gewonnen, im Achtelfinale der Champions League kläglich am FC Bayern gescheitert. Dazu eine für seine Verhältnisse recht magere Tor-Ausbeute von 21 Treffern in 41 Pflichtspielen. Zum Vergleich: Erling Haaland holte mit Manchester City das Triple und erzielte 52 Tore in 53 Spielen.

Dass der sich mit den talentierten, aber zuweilen an sich selbst scheiternden Norwegern nicht für die WM qualifizieren konnte, um auch da mit Messi zu konkurrieren, kann man zuallerletzt ihm ankreiden.