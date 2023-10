Ballon d’Or heute im Liveticker: Bester U21-Spieler? Musiala unterliegt wohl Bellingham

Anzeige Am Montagabend wird in Paris der Sieger des Ballon d’Or verkündet. Insgesamt werden acht Preise vergeben, einen davon erhält wohl Jude Bellingham. Jamal Musiala soll hingegen leer ausgehen. Der Liveticker zur Vergabe. Am Montagabend ist es wieder so weit, dann steht in Paris der Vergabe des Ballon d’Or an. Die Zeremonie, die traditionsgemäß im Theatre du Chatelet in der französischen Hauptstadt stattfinden wird, wird live im Free-TV und Livestream übertragen. Alle Infos zur Übertragung und dem Ablauf findet ihr unter diesem Link. Im vergangenen Jahr sicherte sich Karim Benzema den Titel. Zwar gehört der Franzose auch in diesem Jahr wieder zu den 30 Spielern, die sich auf der Shortlist befinden, seine Chancen dürften aber gering sein. Denn wie verschiedene Medien, darunter die spanische Zeitung "Sport" und Transfer-Experte Fabrizio Romano, berichten, steht der Sieger schon fest: Lionel Messi wird demnach zum achten Mal in seiner Karriere als Weltfußballer ausgezeichnet.

Maßgeblich für den erneuten Gewinn des prestigeträchtigen Titels sollen die Leistungen des Argentiniers bei der Weltmeisterschaft 2022, die er erstmals gewann, sein. Was es sonst noch so rund um die Vergabe des Ballon d’Or zu wissen gibt und wer am Ende letztlich ausgezeichnet wird, erfahrt ihr in diesem Liveticker.

+++ Musiala unterliegt Bellingham wohl im Rennen um die Kopa Trophy +++ Wie "Sport1" vermeldet, wird Jamal Musiala bei der Verleihung der Kopa Trophy leer ausgehen. Mit dem Preis wird der beste U21-Spieler der Vorsaison ausgezeichnet. Stattdessen soll mit Jude Bellingham ebenfalls ein Akteur gewinnen, der 2022/23 in der höchsten deutschen Spielklasse kickte. Der Engländer wechselte nach drei Jahren beim BVB im Sommer zu Real Madrid und hat sich bei den "Königlichen" auf Anhieb zum Schlüsselspieler entwickelt.

+++ Wohl keine Bayern-Vertreter am Montag in Paris +++ Wie "Sport1" schreibt, wird kein Vertreter oder Spieler des FC Bayern München in Paris vor Ort sein, wenn der Ballon d'Or und die weiteren Trophäen vergeben werden. Sowohl Jamal Musiala als auch Minjae Kim und Harry Kane waren wohl eingeladen, bleiben der Veranstaltung aus Gründen der Belastungssteuerung jedoch fern. Bereits am Mittwoch steht das DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Saarbrücken (ab 20:45 Uhr im Liveticker auf ran.de und in der ran-App) an - vorausgesetzt, es wird aufgrund der Platzverhältnisse im Saarland nicht abgesagt.