Am Montagabend wird in Paris der Sieger des Ballon d’Or verkündet. Insgesamt werden zehn Preise vergeben. Der Liveticker zur Vergabe.

Am Montagabend ist es wieder soweit, dann steht in Paris der Vergabe des Ballon d’Or an.

Die Zeremonie, die traditionsgemäß im Theatre du Chatelet in der französischen Hauptstadt stattfinden wird, wird live im Pay-TV und im kostenlosen Livestream übertragen.

Alle Infos zur Übertragung des Ballon d' Or 2024

Im vergangenen Jahr schnappte sich wieder einmal Lionel Messi den Titel. Dieses Mal wird es definitiv einen anderen Sieger geben, denn der Argentinier steht auf der finalen 30er-Liste gar nicht drauf. Genauso wenig wie Cristiano Ronaldo.

Dafür gibt es drei klare Favoriten auf den Titel. Vinicius Jr., Jude Bellingham (beide Real Madrid) und Rodri (Manchester City) machen das Ding wohl unter sich aus. Für die Bewertung war der Zeitraum zwischen den Monaten August 2023 und Juli 2024 relevant.

Aus deutscher Sicht stehen Mats Hummels (AS Rom), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Toni Kroos (Karriereede, zuvor Real Madrid) und Antonio Rüdiger (Real Madrid) in der 30er-Auswahl. Reelle Chancen wird jedoch keiner der vier auf den Ballon d'Or haben.