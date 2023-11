Barca nur Remis ohne verletzten ter Stegen

Anzeige

Ohne den verletzten Fußball-Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen hat der FC Barcelona in der spanischen Meisterschaft einen Dämpfer verkraften müssen. Bei Rayo Vallecano kamen die Katalanen über ein 1:1 (0:1) nicht hinaus.

Unai Lopez (39.) erzielte das Führungstor für die Gastgeber, Florian Lejeune (82.) unterlief ein Eigentor zum Ausgleich für die Gäste. DFB-Kapitän Ilkay Gündogan wurde in der 55. Minute aufseiten der Gäste für Oriol Romeu eingewechselt.

Barca ist damit seit drei Spielen ungeschlagen. Ter Stegen musste aufgrund von Rückenbeschwerden, die ihn schon während der Länderspiele gegen die Türkei und in Österreich zur vorzeitigen Heimreise gezwungen hatten, auf einen Einsatz bei Rayo verzichten.

Ter Stegen hatte in dieser Saison bisher in allen Pflichtspielen von Barcelona zwischen den Pfosten gestanden und achtmal dabei kein Gegentor kassiert. In der Tabelle hat Barca einen Punkt Rückstand auf den Erzrivalen Real Madrid, Tabellenführer FC Girona ist schon drei Zähler entfernt. Beide Barca-Rivalen können am 14. Spieltag aber noch punkten.

SID rd dk