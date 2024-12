Barca ohne Flick aus dem Tritt

Ohne Hansi Flick ist der FC Barcelona in Spaniens LaLiga komplett aus dem Tritt geraten. Vier Tage nach dem 3:2-Sieg in der Champions League bei Borussia Dortmund kassierte Barca ohne seinen gesperrten Trainer eine blamable 0:1 (0:1)-Heimpleite gegen den Aufsteiger CD Leganes und muss um die Tabellenführung bangen.

Nach nur einem Sieg in den letzten sechs Ligaspielen liegen die Katalanen nur noch dank der besseren Tordifferenz vor Atletico Madrid, dem Gegner am kommenden Samstag (21.00 Uhr/DAZN). Der Erzrivale Real Madrid folgt nach dem 3:3 am Samstag bei Rayo Vallecano nur einen Punkt dahinter.

Flick hatte beim 2:2 vor einer Woche bei Betis Sevilla die Rote Karte gesehen, den ehemaligen Bundestrainer vertrat sein Assistent Marcus Sorg. Schon in der vierten Minute geriet Barca durch Sergio Gonzalez in Rückstand - das Tor reichte zum ersten Sieg der Gäste in Barcelona.