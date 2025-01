Bayer-Frauen gewinnen Wiederholungsspiel in Freiburg

Die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen haben das Meisterrennen durch einen erneuten Sieg im umstrittenen Bundesliga-Wiederholungsspiel noch spannender gemacht. Durch das 2:1 (0:0) beim SC Freiburg zog Leverkusen nach Punkten mit Eintracht Frankfurt und Bayern München (alle 29) an der Tabellenspitze gleich. Dicht dahinter lauert der VfL Wolfsburg (28).

Selina Ostermeier (57.) und Kristin Kögel (70.) sorgten für Leverkusens sechsten Liga-Sieg in Serie. Svenja Fölmli (90.+1) traf spät für die Freiburgerinnen (20), die nach dem Comeback von Trainerin Theresa Merk nach Babypause als Fünfter abreißen lassen müssen.

Der Neuansetzung ging ein langes Verfahren voraus, weil beim 3:2 der Bayer-Frauen am 1. Spieltag der Schiedsrichterin Theresa Hug ein Regelverstoß unterlaufen war. Freiburg legte erfolgreich Einspruch gegen die Spielwertung ein. Die Unparteiische ließ damals den spielentscheidenden Elfmeter (88.) wiederholen, weil sich die Freiburger Torhüterin zu früh von der Torlinie bewegt hatte. Den ersten Versuch hatte Kögel über das Tor geschossen, den zweiten dann verwandelt.

Beim Wiedersehen im Dreisamstadion entwickelte sich von Beginn an ein intensives Duell, die besseren Chancen erspielten sich die Gäste: Kögel (16.) und Lilla Turanyi (28.) trafen jeweils den Pfosten. Auch nach der Pause blieb es beim munteren Schlagabtausch, diesmal nutzten die Bayer-Frauen ihre Gelegenheiten. Bereits am Freitagabend (18.30 Uhr/DAZN und MagentaSport) sind die Leverkusenerinnen zur Eröffnung der Restrunde im Topspiel in Frankfurt gefordert.