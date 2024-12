Bayern-Frauen übernehmen die Tabellenspitze

Bayern München hat im spannenden Titelrennen der Frauen-Bundesliga die Tabellenführung erobert, die Herbstmeisterschaft aber noch nicht sicher. Der Meister gewann bei der SGS Essen 2:0 (1:0) und liegt mit 26 Zählern punktgleich mit Bayer Leverkusen an der Spitze.

In Leverkusen hatte der VfL Wolfsburg durch ein 0:1 am Freitag die Herbstmeisterschaft verpasst. Die könnte den Bayern nun noch Eintracht Frankfurt (23) mit einem Heimsieg gegen RB Leipzig am Montag (18.00 Uhr) wegschnappen, denn die SGE hat die bessere Tordifferenz.

Nach der Führung durch Pernille Harder (30.) taten sich die Bayern in Essen lange schwer. Als die SGS in der Schlussphase alles nach vorne warf, machte Georgia Stanway (90.+3) bei einem Konter mit ihrem Distanzschuss aufs leere Tor den Deckel drauf.

Zuvor hatte der 1. FC Köln am Samstag im Kellerduell den ersten Saisonsieg gefeiert. Im ersten Spiel unter Interimstrainerin Jacqueline Dünker gewannen die Rheinländerinnen bei Schlusslicht Turbine Potsdam 1:0 (0:0) und schoben sich mit fünf Punkten aus der Abstiegszone.

Die Schweizerin Alena Bienz (60.) erzielte das erlösende Tor für die FC-Frauen, Ex-Meister Potsdam bleibt mit einem Punkt abgeschlagen. Vor der Länderspielpause hatte sich Köln von Coach Daniel Weber getrennt.

Abgesagt werden musste die Begegnung zwischen Aufsteiger Carl Zeiss Jena und der TSG Hoffenheim. Durch den anhaltenden Niederschlag ist die Spielstätte am Sonntag (18.30 Uhr) nicht bespielbar, ein neuer Spieltermin wird noch bekannt gegeben.