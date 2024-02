Bayern-Gegner Lazio gewinnt beim FC Turin

Anzeige

Bayern Münchens Champions-League-Gegner Lazio Rom hat in der italienischen Serie A in die Spur zurückgefunden. Vier Tage nach der Heimniederlage gegen den FC Bologna (1:2) gewann Lazio beim FC Turin mit 2:0 (1:0). Matteo Guendouzi (50.) und Danilo Cataldi (56.) trafen für die Gäste, die in der Tabelle auf Rang sieben klettern.

Lazio ist am 3. März zum Achtelfinal-Rückspiel in München zu Gast. Das Hinspiel hatte das Team von Trainer Maurizio Sarri 1:0 gewonnen.