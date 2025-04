Bierhoff: MLS würde von Müller "enorm profitieren"

Der frühere Nationalmannschafts-Direktor Oliver Bierhoff kann sich einen Wechsel von Bayern Münchens Ikone Thomas Müller in die USA gut vorstellen. Dies sei "sicherlich eine spannende Überlegung. Die Liga würde enorm von Thomas' Erfahrung und Persönlichkeit profitieren. Er ist ein einzigartiger Spielertyp - intelligent, kreativ und immer für einen Überraschungsmoment gut. Solche Charaktere ziehen Zuschauer an und helfen, den Fußball in den USA weiterzuentwickeln", sagte Bierhoff in Münchner Merkur/tz.

Noch ist die Zukunft von Müller ab Sommer offen. Angeblich soll er beim FC Bayern keinen neuen Vertrag mehr erhalten. Müller sei "schon immer ein absoluter Publikumsliebling gewesen, ein Leader auf dem Platz und jemand, der im Fußball viele große Titel gewonnen hat – sozusagen eine echte Identifikationsfigur und genau der Art von Spieler, den die MLS braucht, um weiter zu wachsen", führte Bierhoff weiter aus.

Für den Europameister von 1996 wäre ein Wechsel des 35 Jahre alten Müller in die Major League Soccer "auch aus Marketingsicht spannend. Thomas ist hier in Deutschland schon ein gefragtes Werbegesicht, aber der US-Markt bietet ganz neue Möglichkeiten. Die Vermarktungschancen in den USA sind riesig, vor allem für jemanden mit seinem Humor und seiner positiven, authentischen und lockeren Art", betonte Bierhoff. Die MLS habe "in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht und bietet eine spannende Herausforderung – sowohl sportlich als auch abseits des Platzes".

Bierhoff arbeitet aktuell als Berater, unter anderem beim NFL-Team New England Patriots. 2023 gründete er zudem die Sportsparte des Family-Office Finvia mit.