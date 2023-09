Bild: Flick wird freigestellt

Anzeige

Bundestrainer Hansi Flick wird nach Informationen der Bild-Zeitung noch am Sonntag von seinen Aufgaben entbunden. Zu dieser Entscheidung soll der Deutsche Fußball-Bund (DFB) einen Tag nach der 1:4 (1:2)-Blamage in Wolfsburg gekommen sein. Nach SID-Informationen gab es am Nachmittag ein kurzfristig einberufene Videokonferenz des Aufsichtsrates der DFB GmbH.

Laut Bild könnte Sportdirektor Rudi Völler die Mannschaft am Dienstag (21.00 Uhr/ARD) im Länderspiel in Dortmund gegen Vize-Weltmeister Frankreich betreuen. Danach müsste der DFB neun Monate vor der Heim-EM eine Lösung finden.

Flick hatte sein Amt im August 2021 als Nachfolger von Joachim Löw angetreten und mit acht Siegen einen Startrekord aufgestellt. Am Sonntag leitete er noch das lange geplante öffentliche Training.