Botafogo nach Libertadores-Triumph für Klub-WM qualifiziert

Mit dem Gewinn der Copa Libertadores hat der brasilianische Fußball-Klub Botafogo das 32. und letzte Ticket für die Klub-WM im kommenden Sommer in den USA gelöst. "Herzlichen Glückwunsch an Botafogo zu einem unglaublichen Erfolg. Diese Leistung ist nicht nur ein historischer Moment für den Verein, sondern auch für den brasilianischen Fußball insgesamt", gratulierte FIFA-Präsident Gianni Infantino.

Der Klub aus Rio de Janeiro hatte sich am Samstag mit einem 3:1 (2:0)-Erfolg gegen Atletico Mineiro in Buenos Aires erstmals die wichtigste Trophäe des südamerikanischen Klub-Fußballs gesichert. Botafogo befindet sich damit im Lostopf für die Klub-WM vom 15. Juni bis 13. Juli in den Vereinigten Staaten - und ist bei dem dann erstmals ausgetragenen Turnier ein möglicher Gegner von Bayern München und Borussia Dortmund. Die Auslosung der Gruppenphase erfolgt am 5. Dezember in Miami, wo auch das Eröffnungsspiel steigt.

"Es ist ein Moment, den wir mit dem gesamten Botafogo-Universum teilen müssen", sagte Trainer Artur Jorge: "Wir haben hart gearbeitet, und dieser Erfolg ist ein gerechter Lohn für unser Engagement und unseren täglichen Einsatz."

Botafogo, das erst 2021 wieder aus der zweiten Liga aufgestiegen war, ist zwei Spieltage vor Schluss Tabellenführer der brasilianischen Serie A und kann Anfang Dezember die erste Meisterschaft seit 1995 gewinnen.