Brand schwärmt von Hrubesch: "Gibt dir Vertrauen"

Fußball-Nationalspielerin Jule Brand hat vor dem Olympia-Showdown von Horst Hrubeschs Führungsqualitäten geschwärmt. "Man kauft ihm seine Worte einfach ab. Er ist hart, auch sehr ehrlich. Wenn er etwas sagt, dann meint er das auch so. Du weißt direkt, woran du bist", sagte die 21-Jährige vom VfL Wolfsburg im Sky-Interview: "Das gibt dir Vertrauen."

Ein Sieg im kleinen Finale der Nations League in den Niederlanden am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF) soll die Zusammenarbeit mit dem Interims-Bundestrainer verlängern. Nur so löst die DFB-Auswahl noch ein Ticket für die Sommerspiele in Paris. "Ich will nicht, dass es Horsts letztes Spiel ist. Wir wollen unbedingt gewinnen, damit wir mit ihm zusammen Olympia machen können", sagte Brand.

Auch persönlich habe sie in einer schwierigen Phase viel von Hrubesch und dessen Co-Trainer Thomas Nörenberg lernen können. "Sie haben mir sehr viel Vertrauen gegeben. Das tat mir gut und hat mir Selbstbewusstsein zurückgebracht", sagte die Offensivspielerin.

Für das Duell mit dem Oranje-Team haben sich die Vize-Europameisterinnen nach dem 1:2 im Halbfinale in Frankreich viel vorgenommen. "100 Prozent Willen und Leidenschaft" seien nötig, meinte Brand: "Wir müssen von der ersten Minute an wach sein, uns nicht verstecken. Wir wissen, was wir können. Das müssen wir auf den Platz bringen."

Gelingt die Qualifikation, könnte Brand im Falle einer Kadernominierung nach der EM 2022 und der WM 2023 bereits alle drei großen Turniere erlebt haben. "Olympia mit 21 zu spielen, das wäre sehr krass", sagte die gebürtige Pfälzerin.