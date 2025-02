Buffon junior vor Debüt in tschechischer U18-Auswahl

Louis Thomas Buffon, Sohn von Italiens Torwart-Legende Gianluigi Buffon, steht vor seinem Debüt in der tschechischen U18-Nationalelf. Der 17-Jährige nahm erstmals an einem Lehrgang der Nachwuchsauswahl im südböhmischen Pisek teil, wie italienische Medien berichteten. Die Mannschaft bereitet sich auf Spiele gegen England, Portugal und Frankreich im März vor.

Da Louis Buffon sowohl einen italienischen als auch einen tschechischen Pass besitzt, kann er wählen, für welche Nationalmannschaft er spielen möchte. Auch wenn er für Tschechien debütiert, hat der junge Buffon das Recht, danach nach Italien zu wechseln. Spielern ist es gestattet, die Nationalmannschaft zu wechseln, bis sie ein offizielles Spiel mit der A-Nationalmannschaft bestritten haben.

Buffons Mutter ist das tschechische Ex-Model Alena Seredova. Gianluigi Buffon und Seredova heirateten 2011, seit 2014 lebt das Paar getrennt.

Anders als sein Vater steht Buffon junior nicht im Tor, sondern geht als Offensivspieler auf Torejagd. In der zweithöchsten Jugendliga Italiens hat Buffon in dieser Saison für die AC Pisa in 19 Spielen sechs Tore erzielt. Gianluigi Buffon erklärte, er habe für seinen Sohn den zweiten Namen Thomas in Anlehnung an sein Jugendidol Thomas N'kono, einstiger Nationaltorwart von Kamerun, gewählt.