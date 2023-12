Bundestrainer? Babbel rät Klopp zu Liverpool-Verbleib

Anzeige

Bundestrainer, Liverpool-Verbleib oder ein anderes Abenteuer? Der ehemalige deutsche Nationalspieler Markus Babbel (51) hat ein klares Bild von der Zukunft von Jürgen Klopp (56). "Warum muss denn überhaupt etwas anderes kommen? Klopp und Liverpool – das funktioniert jetzt seit Jahren so hervorragend. Warum denn nicht für immer? Warum soll er krampfhaft etwas anderes machen?", sagte Babbel im Interview mit dem kicker.

Klopps Vertrag in Liverpool läuft noch bis 2026, immer wieder wurde der Champions-League-Sieger von 2019 zuletzt mit dem Posten als Bundestrainer in Verbindung gebracht. Doch Babbel, der von 2000 bis 2004 für Liverpool gespielt hat und mit den Reds unter anderem den UEFA-Pokal gewann, rät ab.

"Wenn er noch weiter Trainer sein möchte ab 2026, sollte er bleiben. Er hatte dort Erfolge, aber man hat vor allem auch in Krisenzeiten zueinander gestanden, das schweißt zusammen", sagte Babbel: "Diese Verbindung ist eine besondere."

Klopp ist seit 2015 Teammanager in Liverpool und derzeit Tabellenführer in der Premier League. Am Sonntag steht der Klassiker gegen Manchester United (17.30 Uhr/Sky) auf dem Programm. Und auch wenn die Red Devils schwächeln, ist es ein absolutes Highlight in England.

"Da ist sofort ein ganz anderes Knistern als bei anderen Spielen, eine spezielle Atmosphäre. Die hohe Bedeutung wird einem sofort klar. Selbst bei Spielen am Mittag oder Nachmittag, die nicht die Atmosphäre eines Flutlichtspiels haben, merkst du sofort: Hier geht’s heute um mehr", sagte Babbel: "Aber auch schon vorher wird man auf dieses Match öfter angesprochen von den Fans. Und das wird heute auch noch so sein, schließlich sind die Engländer traditionsbewusst. Da interessieren die Tabellenstände eher weniger."