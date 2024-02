Chatzialexiou sieht Klopp als Bundestrainer

Anzeige

Der frühere Sportliche Leiter Joti Chatzialexiou sieht Jürgen Klopp mittelfristig als Bundestrainer beim Deutschen Fußball-Bund (DFB). "Jürgen hat selbst die Wahl. Sollte sich die Konstellation ergeben, dann wird das Angebot vom DFB kommen, da bin ich mir sicher", sagte Chatzialexiou bei T-Online.

Klopp hört zum Saisonende als Teammanager beim 19-maligen englischen Meister FC Liverpool auf. An eine lange Amtszeit des derzeitigen Bundestrainers Julian Nagelsmann glaubt Chatzialexiou nicht. "Er ist sicher einer, der in Zukunft wieder das tagtägliche Geschäft bevorzugen wird", sagte der 47-Jährige, der den DFB Ende des vergangenen Jahres verlassen hatte: "Ob er den Job als Bundestrainer in seinem jungen Alter über mehrere Jahre macht, wage ich zu bezweifeln."