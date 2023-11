Chiles Nationaltrainer Berizzo zurückgetreten

Anzeige

Chiles Nationaltrainer Eduardo Berizzo ist zurückgetreten. Wie "La Roja" am Freitag bekannt gab, verlässt der 54-Jährige die Mannschaft nach einem 0:0 gegen Paraguay mit sofortiger Wirkung. Nachwuchstrainer Nicolas Cordova übernimmt interimsweise und betreut Chile am Dienstag in der WM-Qualifikation gegen Ecuador.

"Ich habe dem Präsidenten des Verbandes meinen Wunsch mitgeteilt, von meinem Amt zurückzutreten. Die Ergebnisse waren nicht so wie erhofft und das muss man anerkennen", sagte Berizzo. Dennoch glaubt der Argentinier, dass sich Chile noch für die Weltmeisterschaft 2026 qualifizieren könne.

Berizzo war seit Mai 2022 Trainer von "La Roja" und stand in 16 Spielen an der Seitenlinie. Unter seiner Führung holte das Team um Inter-Star Alexis Sanchez allerdings nur vier Siege und fünf Remis - sieben Spiele wurden unter Berizzo verloren.

Nach fünf Partien in der WM-Qualifikation liegt Chile mit fünf Zählern auf Platz acht und würde momentan das Turnier in Mexiko, Kanada und den USA verpassen.