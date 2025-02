City-Duelle in Gefahr? Rüdiger am Beinbeuger verletzt

Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger hat bei der überraschenden Pleite von Real Madrid in La Liga bei Espanyol Barcelona (0:1) eine Verletzung am Beinbeuger erlitten. Das gaben die Königlichen nach den Untersuchungen am Sonntagvormittag bekannt. Der weitere Verlauf werde beobachtet. Eine voraussichtliche Ausfalldauer nannte Spaniens Rekordmeister nicht.

Rüdiger war am Samstag beim Gastspiel in Barcelona schon nach 15 Minuten vom Feld gehumpelt, dabei hatte sich der deutsche Abwehrchef den rechten Oberschenkel gehalten.

Ein längerer Ausfall von Rüdiger würde Real schwer treffen. Am 11. und 19. Februar stehen in der Champions League die Play-off-Duelle mit dem englischen Meister Manchester City an. Rüdiger gehört zu den unumstrittenen Stammspielern in Madrid. In dieser Saison absolvierte er bislang 32 Pflichtspiele von Beginn an und war in der von vielen Verletzungen gebeutelten Abwehr der Königlichen eine der wenigen Konstanten.