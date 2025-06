City startet Angriff: Ait-Nouri erster Sommertransfer

Nach einem enttäuschenden Jahr ohne Titel will Manchester City mit aller Macht zurück an die Spitze der Premier League. Am Montag verkündete der englische Fußballklub den Transfer von Rayan Ait-Nouri. Der algerische Linksverteidiger kommt von Premier-League-Konkurrent Wolverhampton Wanderers zur Mannschaft von Trainer Pep Guardiola. Der 24-Jährige unterschrieb einen Vertrag über fünf Jahre und soll bis zu 40 Millionen Euro kosten.

Weitere Stars sollen folgen: Angeblich stehen Mittelfeldspieler Tijjani Reijnders (AC Mailand) und Spielmacher Rayan Cherki (Olympique Lyon) kurz vor der Unterschrift. Gemeinsam mit Ait-Nouri könnten sie schon bei der Klub-WM in den USA zum Einsatz kommen. Bereits im Januar hatte Manchester mehr als 200 Millionen Euro für ein Quartett um den Ex-Frankfurter Omar Marmoush ausgegeben.

City trifft bei der Klub-WM in der Gruppenphase, die am 14. Juni beginnt, auf den marokkanischen Verein Wydad AC und Al Ain FC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, bevor es im Duell der europäischen Schwergewichte mit Juventus Turin weitergeht. In der heimischen Liga gilt der Fokus dem Duell mit Meister FC Liverpool, der City in der abgelaufenen Saison deutlich distanziert hatte.