CL-Quali: SGE-Frauen müssen auf Doorsoun verzichten

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt müssen zum Auftakt der Qualifikation für die Champions League auf Nationalspielerin Sara Doorsoun verzichten. Die Verteidigerin ist nach ihrer bei der WM erlittenen Oberschenkelverletzung noch nicht fit für einen Einsatz im Halbfinale des Mini-Turniers in Frankfurt gegen den 1. FC Slovacko aus Tschechien am Mittwoch (18.30 Uhr).

Die Enttäuschung über das historische WM-Debakel in Australien sei bei seinen DFB-Spielerinnen aufgearbeitet, versicherte Trainer Niko Arnautis: "Ich glaube, dass die WM in der letzten Woche noch ein bisschen Thema war, aber der Fokus auf Mittwoch ist jetzt groß. Wir haben ein Jahr dafür gearbeitet, da darf so eine WM keine Rolle mehr spielen."

Über 2000 Fans werden im Stadion am Brentanobad erwartet. "Die Vorfreude ist riesig. Dass es in Frankfurt stattfindet, ist noch toller. Das Publikum pusht uns immer ans Limit", sagte Kapitänin Tanja Pawollek auf der Pressekonferenz am Montag.

Um sich für die nächste Runde zu qualifizieren, muss der Bundesliga-Dritte zunächst Slovacko und dann am Samstag im Deutsche Bank Park den Sieger des Duell zwischen Italiens Vizemeister Juventus Turin und WFC Oqschetpes/Kasachstan schlagen.