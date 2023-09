De la Fuente bittet um Entschuldigung für falschen Applaus

Anzeige

Spaniens Fußball-Nationaltrainer Luis de la Fuente hat sich für den Applaus nach der bizarren Verteidigungsrede des umstrittenen Verbandschefs Luis Rubiales entschuldigt. "Ich habe harte Kritik erhalten, die völlig verdient ist. Ich bedauere das, ich verstehe das und bitte um Verzeihung", sagte der Coach des Männer-Nationalteams am Freitag. Er habe sich "von der Situation überfordert" gefühlt.

In der Vorwoche hatte sich Rubiales im Kuss-Skandal bei einer Verbandssitzung verteidigt und seine Kritiker scharf attackiert. Er sprach unter anderem von "falschem Feminismus", einer "öffentlichen Hinrichtung" und verweigerte seinen Rücktritt.

De la Fuente (62) sowie der umstrittene Frauen-Nationalcoach Jorge Vilda applaudierten im Anschluss an die Rede. Einen Tag nach der Versammlung distanzierten sich die beiden Trainer von Rubiales, der Nationalspielerin Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung nach dem WM-Finale gegen England (1:0) unvermittelt auf den Mund geküsst hatte.

"Ich kam zur Versammlung in der Überzeugung, dass wir den Abschied eines Präsidenten erleben würden, und es hat sich in das Gegenteil verwandelt", sagte der spanische Coach am Freitag: "Wenn ich zurückgehen könnte, würde ich dem Präsidenten nicht applaudieren. Ich stehe auf der Seite der Gleichheit und des Respekts."

Über Konsequenzen für Rubiales, der vom Weltverband FIFA vorläufig für 90 Tage gesperrt wurde, wollte de la Fuente nicht sprechen. Er sei "kein Richter, überlassen wir es den zuständigen Gremien, die notwendigen Schritte zu beschließen. Ich bin nicht hier, um über jemanden zu urteilen", sagte er.