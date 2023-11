Der Sport-Höhepunkt am Montag, 20. November

Anzeige

Titelverteidiger Italien zittert nach zwei verpassten WM-Endrunden auch um das Ticket für die Europameisterschaft in Deutschland. In Leverkusen gegen den nominellen Gastgeber Ukraine braucht die Squadra Azzurra im direkten Duell ein Unentschieden, bei einer Niederlage geht es in die Play-offs. Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Auch Ex-Europameister Tschechien hat im Duell gegen Außenseiter Moldau das Deutschland-Ticket in eigener Hand. Gleiches gilt für Slowenien im Vergleich mit Underdog Kasachstan.