Deschamps warnt vor DFB-Team: "Spitzenmannschaft"

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps hat trotz der sportlichen Krise weiter großen Respekt vor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. "Es gibt einige Veränderungen, aber sie sind immer noch eine Spitzenmannschaft mit Spielern, die für die besten Vereine Europas spielen. Sie haben sehr viel Qualität", sagte Deschamps vor dem Duell in Lyon am Samstag (21.00 Uhr/ZDF).

Sein Team müsse sich bewusst sein, dass "es eine Herausforderung und ein Problem geben wird, wenn Deutschland vor uns steht", so der Weltmeister-Trainer von 2018: "Ich weiß, dass sie eine sehr gute Nation sind." Das letzte Aufeinandertreffen im September in Dortmund hatten die Franzosen mit 1:2 verloren, es war die letzte Niederlage für das Starensemble um Ausnahmespieler Kylian Mbappe. "Ich werde eine Startaufstellung wählen, um das bestmögliche Spiel zu machen", kündigte Deschamps an.