DFB-Auswahl in Football-Trikots: "Nicht meine Größe"

Jonas Hofmann hielt sein neues Trikot in die Luft und lachte. "Ist nicht meine Größe", sagte der Leverkusener über das große Stück Stoff in seinen Händen, und auch Kapitän Ilkay Gündogan meinte mit einem Schmunzeln: "Das sieht ein bisschen groß aus, aber das sind ja auch große Jungs."

Die "Jungs", von denen die beiden Fußball-Nationalspieler sprachen, spielen Football bei DFB-Partner New England Patriots - und beschenkten den Gast aus Germany mit ihren blauen Leibchen. Personalisiert mit den Namen und Nummern drauf, die die Fußball-Stars in der DFB-Elf tragen.

Überreicht wurden die Hemden vom ehemaligen Football-Profi Markus Kuhn, dem 2014 als erstem Deutschen ein Touchdown in der NFL gelungen war, im Trikot der New York Giants. Das DFB-Team trainiert und wohnt aktuell im Schatten des Stadions der New England Patriots und kann auch dem Spiel mit dem Ei etwas abgewinnen.

"Ich schaue ab und zu ganz gerne rein und versuche mir, wenn es unser Spielplan zulässt, den Super Bowl anzuschauen. Das ist immer ganz cool", sagte Gündogan. Hofmann sieht "gewisse Parallelen" zwischen den Sportarten, was "Spielzüge oder das Drumherum" angeht, und meinte: "Es ist interessant und schön, dass da eine Verbindung hergestellt wird."