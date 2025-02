DFB-Frauen mit Rauch und Johannes gegen Österreich

Bundestrainer Christian Wück nimmt für das zweite Nations-League-Spiel der deutschen Fußballerinnen gegen Österreich nur kleine Änderungen vor. Linksverteidigerin Felicitas Rauch (28/North Carolina Courage) rückt im Vergleich zum Auftakt in den Niederlanden (2:2) für Sarai Linder in die Startelf und absolviert am Dienstag (18.15/ZDF) in Nürnberg ihr 50. Länderspiel. Dazu steht die Frankfurterin Stina Johannes wie erwartet anstelle von Ann-Katrin Berger im Tor.

Ansonsten vertraut der Bundestrainer im zweiten Härtetest des Jahres auf dem Weg zu EURO in der Schweiz (2. bis 27. Juli) der Elf, die in Breda am Freitagabend einen wechselhaften Auftritt hingelegt hatte. Berger hatte das DFB-Quartier am Dienstag aufgrund eines grippalen Infekts verlassen. - Die deutsche Mannschaftsaufstellung:

Johannes - Gwinn, Minge, Knaak, Rauch - Nüsken, Senß - Brand, Freigang, Bühl - Schüller. - Trainer: Wück