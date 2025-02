DFB-Frauen ohne Doorsoun und Hendrich

Fußball-Bundestrainer Christian Wück geht mit Abwehrsorgen ins EM-Jahr. Für den Auftakt der Nations League am 21. Februar in den Niederlanden und vier Tage später in Nürnberg gegen Österreich fallen die Innenverteidigerinnen Sara Doorsoun (Eintracht Frankfurt) und Kathrin Hendrich (VfL Wolfsburg) aus.