DFB-Frauen starten mit Berger statt Frohms im Tor

Anzeige

Horst Hrubesch nimmt im zweiten EM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußballerinnen gegen Island einen Wechsel im Tor vor. Statt der etatmäßigen Nummer eins Merle Frohms (VfL Wolfsburg) steht Ann-Katrin Berger (FC Chelsea) in Aachen in der Startelf.

Laut einer DFB-Sprecherin war die Rotation vorab so geplant, demnach solle jede Nationaltorhüterin als Vorbereitung für die Olympischen Spiele (24. Juli und 11. August) Einsatzzeit erhalten. Zudem nahm der Interims-Bundestrainer nach dem 3:2 in Österreich am Freitag zwei weitere Wechsel in seiner Anfangsformation vor.

Wie von Hrubesch angekündigt beginnt Bibiane Schulze Solano (Athletic Bilbao) in der Abwehrzentrale anstelle von Sara Doorsoun (Eintracht Frankfurt). Zudem kommt im Mittelfeld Elisa Senß (Bayer Leverkusen) zum Einsatz, dafür nimmt Sydney Lohmann (FC Bayern) zunächst auf der Bank Platz. - Die deutsche Aufstellung:

Berger - Gwinn, Hendrich, Schulze Solano, Linder - Oberdorf, Senß - Brand, Nüsken, Bühl - Schüller. - Trainer: Hrubesch