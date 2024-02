DFB-Frauen vergeben ersten Olympia-Matchball

Anzeige

Die deutschen Fußballerinnen haben ihren ersten Matchball für ein Olympia-Ticket vergeben. Die Auswahl von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch verlor das Nations-League-Halbfinale in Frankreich am Freitagabend 1:2 (0:2) und benötigt nun einen Sieg im kleinen Finale am Mittwoch bei den Niederländerinnen für die Teilnahme an den Sommerspielen in Paris.

Kadidiatou Diani (40.) und Sakina Karchaoui (45.+4, Foulelfmeter) trafen in Lyon für die Französinnen, die als Gastgeber ohnehin für Olympia qualifiziert sind. Dadurch geht das zweite noch offene Ticket an den Sieger im Spiel um Platz drei. Der Treffer von Giulia Gwinn (82.) per Handelfmeter kam zu spät für die Deutschen.

Deutschland hatte sich zuletzt 2016 für die Sommerspiele qualifiziert. In Rio de Janeiro gelang damals der erste Olympiasieg.