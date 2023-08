Anzeige

Der Deutsche Fußball-Bund will sich für eine erfolgreiche Zukunft aufstellen und hat Hannes Wolf zum Direktor für Nachwuchs, Training und Entwicklung gemacht. Sportdirektor Rudi Völler lobt dessen Qualitäten.

Sportdirektor Rudi Völler hält Hannes Wolf beim Deutschen Fußball-Bund für den richtigen Mann am richtigen Ort. "Wir haben umgesetzt, was wir schon seit Wochen im Kopf hatten", sagte der Weltmeister von 1990 am Montagabend in Hamburg bei den Sport-Bild-Awards.

"Er ist eine sehr gute Wahl, um ein bisschen Schwung in die Jugendabteilungen und die Ausbildung zu bringen", sagte Völler. Wolf, der Trainer der U20-Nationalmannschaft bleibt, war am Montag als Direktor für Nachwuchs, Training und Entwicklung vorgestellt worden.