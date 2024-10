DFB in Bosnien gefordert: Nagelsmann muss umbauen

Julian Nagelsmann muss seine Aufstellung für das Nations-League-Spiel in Bosnien und Herzegowina an komplizierte Gegebenheiten anpassen. Nach einer Flut von insgesamt sieben Absagen und Verletzungen ist der Bundestrainer am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Zenica zum Improvisieren gezwungen.