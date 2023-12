Anzeige

Nach 20 Jahren gehen der DFB und Joti Chatzialexiou getrennte Wege. Aus der Bundesliga gibt es nach ran-Informationen großes Interesse am bisherigen sportlichen Leiter der Nationalmannschaften.

Von Martin Volkmar

Die Nachricht vom Abschied Joti Chatzialexouis hat Insider nicht mehr sonderlich überrascht.

Nach der Umstrukturierung im DFB war es nahezu offensichtlich, dass für den langjährigen Leiter der Nationalteams kein Platz mehr in verantwortlicher Position und seine bisherige Rolle hinfällig war.

Die Tatsache, dass an Chattzialexiou vorbei zuletzt in Hannes Wolf und Nia Künzer zwei Direktoren für Nachwuchs und Frauen ernannt wurden, also für seine vorherige Zuständigkeitsbereiche, werteten viele als Wink mit dem Zaunpfahl, manche sprachen sogar von Mobbing gegen einen langjährigen verdienten Mitarbeiter.

"Das miese Spiel mit Joti Chatzialexiou, schrieb die „Frankfurter Rundschau" schon vor einigen Wochen und kritisierte fehlenden Respekt bei der DFB-Spitze und vor allem beim neuen Geschäftsführer Andreas Rettig.

Lange Jahre war Chatzialexiou einer der mächtigsten Funktionäre und enger Mitarbeiter von Rettigs Vorgänger Oliver Bierhoff, auch wenn er in der Öffentlichkeit meist im Schatten des früheren Nationalspielers stand.

Allerdings hatte der 47-Jährige zuletzt wenig guten Argumente, denn als Leiter Nationalmannschaften war er im Organigramm verantwortlich für das Vorrunden-Aus der Männer und Frauen bei den Weltmeisterschaften als auch der U21 bei der Europameisterschaft.

Bei seiner letzten Dienstreise mit den DFB-Frauen gelang jedoch der Sprung zur Nations-League-Finalrunde, womit die Olympiateilnahme nach wie vor möglich ist. Zudem feierte die U17 mit dem WM-Sieg einen historischen Triumph.