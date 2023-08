DFB präsentiert Direktor Nachwuchs, Training und Entwicklung

Anzeige

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) stellt am Montag um 12 Uhr seinen neuen Direktor Nachwuchs, Training und Entwicklung vor. Dies teilte der Verband am Samstag mit. Nach SID-Informationen ist die Wahl auf den früheren Bundesliga-Trainer Hannes Wolf (42) gefallen, der bislang beim Verband für die U20 verantwortlich ist. An der Pressekonferenz im DFB-Campus in Frankfurt am Main nehmen auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler teil.

Der Verband stellt sich in seiner Führungsstruktur neu auf. Als Schlüsselpersonalie gilt dabei die Besetzung des Geschäftsführerpostens. Wie der DFB am Donnerstagabend bestätigte, zählt die frühere Weltfußballerin Nadine Keßler (35/derzeit Bereichsleiterin Frauenfußball bei der UEFA) zum Kandidatenkreis. Zunächst hatte die Münchner Abendzeitung berichtet. Der Posten ist seit des Rücktritts von Oliver Bierhoff nach dem WM-Debakel im vergangenen Dezember vakant.