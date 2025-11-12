DFB-Team in Luxemburg wohl ohne Schlotterbeck

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss im WM-Qualifikationsspiel am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Luxemburg höchstwahrscheinlich auf Nico Schlotterbeck verzichten. Der Innenverteidiger von Borussia Dortmund befindet sich nach seiner Fußverletzung zwar auf dem Wege der Besserung, fehlte aber auch am Mittwoch noch beim Teamtraining in Wolfsburg. Angesichts dessen blicke man eher "mit Hoffnung" auf das zweite Spiel am Montag (20.45 Uhr/ZDF) in Leipzig gegen die Slowakei, teilte der DFB mit.

Schlotterbeck hatte im Spiel beim Hamburger SV (1:1) am vergangenen Samstag eine Fleischwunde erlitten, der Fuß wurde zudem dick. Das Abschlusstraining für das Spiel im Stade de Luxembourg findet am Donnerstagvormittag ebenfalls in Wolfsburg statt.

Schlotterbecks Abwehrkollege Jonathan Tah ist perspektivisch optimistisch. "Es sieht ganz gut aus. Er lacht und lächelt viel, es fühlt sich so an, als ob es in die richtige Richtung geht", sagte er.

Als Ersatz für Schlotterbeck würde wohl dessen BVB-Teamkollege Waldemar Anton an die Seite des gesetzten Münchners Tah rücken. Verzichten muss Nagelsmann in Luxemburg auf jeden Fall auf den gelbgesperrten Karim Adeyemi.

Die DFB-Auswahl führt die Qualigruppe A mit neun Punkten an und würde sich mit zwei weiteren Siegen für die Endrunde qualifizieren. Am Montag (20.45 Uhr/ZDF) steht das letzte Qualispiel in Leipzig gegen die derzeit punktgleiche Slowakei statt. Womöglich reichen auch vier Punkte, ansonsten bliebe der Umweg über die Play-offs zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.