DFB-Team setzt Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Die deutschen Fußballerinnen setzen auch in diesem Jahr ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Im Rahmen der UN Women-Kampagne "Orange the World" wird das Team um Kapitänin Giulia Gwinn beim Nations-League-Finale gegen Spanien in Kaiserslautern am Freitag (20.30 Uhr/ZDF) spezielle Aufwärmshirts mit dem Kampagnenlogo tragen.

Zudem soll unter anderem mit Bandenwerbung und auf den digitalen DFB-Kanälen Aufmerksamkeit für die Aktion erzeugt werden. "Orange the World" ist eine jährliche Kampagne rund um den Internationalen Tag zur Beendigung von Gewalt gegen Frauen.