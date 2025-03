DFB-Team spielt im Jubiläumstrikot

Die deutsche Nationalmannschaft wird anlässlich des 125-jährigen Bestehens des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) das Viertelfinal-Hinspiel in der Nations League in Italien in einem Jubiläumstrikot bestreiten. Das gaben der DFB und Partner adidas am Montag bekannt. Das Retro-Design beruht auf dem Modell von 1974, als die DFB-Auswahl bei der Heim-WM den Titel gewann.

Sowohl die Farbgebung als auch die Silhouette des Trikots für das Spiel am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) in Mailand greifen dabei die Geschichte des DFB auf. Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft wird im April zum ersten Mal im Jubiläumstrikot auflaufen.

Das Trikot ist in klassischem Weiß und Schwarz gehalten, das Torwarttrikot in Hellblau. Es ist aus einem Nadelstreifen-Stoff gefertigt und verfügt über Ärmelbündchen, einen Kragen mit Rundhalsausschnitt und einen Flaggenaufdruck im Nacken. Die Brustpartie des Trikots ziert das Trefoil-Logo von adidas und ein speziell gesticktes Wappen zum 125-jährigen Jubiläum des DFB, in Anlehnung an die besondere Plakette, die am Gründungsort des Verbandes in Leipzig hängt.

Neben dem Trikot präsentierten der DFB und adidas zum Jubiläum eine limitierte Kollektion. Sie steht sinnbildlich für große Emotionen und besondere Momente, die die deutschen Fußballfans gemeinsam erlebt haben.

Unter dem Titel "Der Stoff aus Legenden" veröffentlichte adidas am Montag auch einen Kampagnenfilm, der ehemalige sowie aktuelle Legenden aus der DFB-Geschichte zusammenbringt.

Der Preis für das Jubiläumstrikot für Erwachsene liegt bei 100 Euro für die Kurzarm- und bei 110 Euro für die Langarmversion sowie bei 75 Euro (Kurzarm) beziehungsweise 85 Euro (Langarm) für die Kinderversion.