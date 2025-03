Di Salvo vor Test in der Slowakei: "Wollen EM-Gefühl wecken"

U21-Cheftrainer Antonio Di Salvo setzt nach der verletzungsbedingten Abreise von Keeper Jonas Urbig auf Noah Atubolu im Tor der DFB-Nachwuchsauswahl. "Noah wird beide Spiele bekommen", sagte Di Salvo über den Freiburger, der ohnehin als etatmäßige Nummer eins gilt, vor dem ersten Testspiel des Lehrgangs am Donnerstag.

Die deutsche Mannschaft tritt am Freitag um 18.00 Uhr (ProSieben MAXX) in der Slowakei an, am Dienstag ist in Darmstadt Spanien der Gegner (20.30 Uhr/SAT.1). Urbig, der zuletzt seine ersten Spiele im Tor von Bayern München bestritten hatte, hatte die DFB-Auswahl wegen einer im Training erlittenen Fußverletzung verlassen müssen.

Die Slowakei habe man als Testspielgegner "ganz bewusst gewählt", sagte Di Salvo. Das Land ist auch Ausrichter der U21-Europameisterschaft im Sommer (11. bis 28. Juni). "Wir wollten schon mal ein EM-Gefühl in uns wecken", begründete der Trainer die Entscheidung. Verzichten muss Di Salvo bei dem Duell in Trnava allerdings neben Urbig auch auf Paul Wanner (von Bayern München an den 1. FC Heidenheim verliehen) und Jens Castrop (1. FC Nürnberg), beide "sind noch am kränkeln", sagte Di Salvo. Offen ist, ob er gegen Spanien auf die Profis zurückgreifen kann.

Kapitän Eric Martel (1. FC Köln) betonte derweil das Potenzial der DFB-Auswahl im Hinblick auf die EM: "Wir müssen uns nicht verstecken", sagte er und beschrieb seinen Wunsch für die nächsten Wochen: "Erst der Aufstieg mit dem FC und dann die EM gewinnen - da würde ich auf jeden Fall nicht nein sagen."