Díaz sei Dank: Gastgeber Marokko im Viertelfinale gegen Kamerun

Gastgeber Marokko darf weiter vom Titel beim Afrika-Cup träumen. Beim umkämpften 1:0 (0:0) gegen Tansania sorgte Brahim Diáz mit seinem vierten Treffer im vierten Spiel für den Einzug ins Viertelfinale. Dort wartet am Freitag (20 Uhr/Sportdigital) Kamerun, das nach einem 2:1 (1:0) gegen Südafrika am Sonntagabend ebenfalls unter den letzten acht steht.

Im Stade Prince Moulay Abdallah in der marokkanischen Hauptstadt Rabat stand Starspieler Achraf Hakimi von Paris Saint-Germain nach überstandener Knöchelverletzung zum ersten Mal in der Startelf und legte Díaz' Treffer auf. Der Stürmer von Real Madrid erzielte das Goldene Tor des Abends und wurde zum ersten Marokkaner, der in vier aufeinanderfolgenden Spielen beim Kontinentalturnier traf. In der ersten Hälfte war die frühe Führung Marokkos durch Ismael Saibari (17.) nach einer Abseitsstellung aberkannt worden.

Tansania, das nach zwei Unentschieden als Gruppendritter erstmals die Gruppenphase überstanden hatte, muss nun die Heimreise antreten. Marokko träumt derweil vom zweiten Titel, den ersten feierten die Nordafrikaner 1976.

Im zweiten Achtelfinale des Abends traf im regnerischen Rabat der fünfmalige Titelträger Kamerun auf Südafrika. Im Al Medina Stadium erzielte Junior Tchamadeu (34.) die schmeichelhafte Kameruner Führung. Bayer Leverkusens Christian Kofane (47.) erhöhte kurz nach der Pause per Kopf. Evidence Makgopa (88.) verkürzte für Südafrika kurz vor Schluss nur noch.