Der Weltmeister von 1998 ist seit über drei Jahren ohne Trainerjob, nachdem er Real Madrid unter anderem zu drei Champions-League-Titeln geführt hatte und in der Vergangenheit immer mal wieder mit dem Posten als französischer Nationalcoach in Verbindung gebracht worden war.

Die französische Sportzeitung L'Equipe bezeichnet den 52-Jährigen als "offensichtliche Wahl" für den Posten, den Deschamps nach der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko räumen wird.

Frankreichs neuer Trainer: Zidane oder Henry?

Deschamps, der seit 2012 im Amt ist und 2018 den WM-Titel in Russland gewonnen hatte, kündigte am Mittwoch an, dass er nach der WM im kommenden Jahr aufhören werde.

Seitdem wird bereits über die Nachfolge diskutiert - vor allem über Zidane. "Natürlich hoffen wir alle, dass er es nach 2026 sein wird. Es ist seine Entscheidung", sagte Ex-Profi Christophe Dugarry, der an Zidanes Seite 1998 den WM-Titel im eigenen Land gewonnen hatte, bei RMC Sport: "Ich hoffe aus tiefstem Herzen, dass das eines Tages passiert."

Die Frage nach der Nachfolge, sagte der französische Verbandschef Philippe Diallo der L'Equipe, stelle sich aber noch nicht.

Laut Le Parisien sei Thierry Henry, der in Paris im vergangenen Sommer Olympia-Silber als Coach der französische U21 gewann, "fast der einzige Konkurrent" für den "designierten Nachfolger" Zidane.