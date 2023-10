Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 13. Oktober

Anzeige

Zweites Spiel in der EM-Qualifikation für die U21-Fußballer von DFB-Trainer Antonio Di Salvo. Mit dabei: Karim Adeyemi, der sich nach zuletzt schwachen Auftritten bei Borussia Dortmund über die Junioren wieder in den Vordergrund spielen will. In Sofia trifft die DFB-Auswahl ab 18.15 Uhr auf Bulgarien, anschließend geht es für die Spieler wieder zurück zu den Klubs. Das am Dienstag in Israel geplante Spiel wurde nach den Terroranschlägen der Hamas von der UEFA verschoben.

Spannende Spiele in der EM-Qualifikation: In der Gruppe B muss der ungeschlagene Spitzenreiter Frankreich beim ersten Verfolger Niederlande ran, Oranje ist punktgleich mit Griechenland und steht damit gehörig unter Druck. Vorzeitig das EM-Ticket buchen wollen in der Gruppe F Ralf Rangnick und Österreich, die in Wien gegen Belgien antreten - und dabei unter anderem auf Kapitän David Alaba verzichten müssen. Beide Partien beginnen um 20.45 Uhr.