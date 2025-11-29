Doppelpack Foden: City mit Last-Minute-Sieg

Blitzstart und Last-Minute-Treffer: Manchester City hat nach der Königsklassen-Pleite gegen Bayer Leverkusen in der heimischen Liga wieder in die Erfolgsspur gefunden. Das Team von Starcoach Pep Guardiola rettete gegen Kellerkind Leeds United ein 3:2 (2:0) und stieg zumindest vorübergehend zum ersten Verfolger des FC Arsenal auf. Vier Punkte fehlen auf die erst am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) im Spitzenspiel beim FC Chelsea geforderten Gunners.

Phil Foden gelang gegen Leeds nach 59 Sekunden das bislang schnellste Tor der Premier-League-Saison. Guardiola hatte nach seiner missglückten Rotation beim 0:2 gegen Bayer wieder seine vermeintlich beste Elf um Erling Haaland aufgeboten, der frühere Leipziger Josko Gvardiol (25.) baute den Vorsprung für die in Durchgang eins hoch überlegenen Skyblues aus. Doch Dominic Calvert-Lewin (49.) und der frühere deutsche Nationalspieler Lukas Nmecha (68.) schlugen überraschend zurück.

Während Haaland trotz einiger Chancen vorerst weiter auf sein 100. Tor in der Premier League warten muss, erlöste Foden City in der ersten Minute der Nachspielzeit mit seinem zweiten Treffer des Tages.