Drei Platzverweise: Real patzt gegen Celta Vigo

Horror-Abend für Real Madrid: Der spanische Fußball-Rekordmeister muss seinen großen Rivalen FC Barcelona im Titelrennen von La Liga vorerst ziehen lassen. Die Königlichen von Trainer Xabi Alonso verloren gegen Celta Vigo ein wildes Spiel samt mehrerer Platzverweise mit 0:2 (0:0), der Rückstand auf die Katalanen beträgt nun vier Punkte. Barcelona hatte am Samstag mit dem 5:3 bei Betis Sevilla vorgelegt.

"Wir müssen den Turnaround so schnell wie möglich schaffen", sagte Alonso nach nur einem Sieg aus den letzten fünf Ligaspielen: "Es sind nur drei Punkte", im Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen Manchester City müsse man nun "reagieren und diesen schlechten Geschmack aus dem Mund bekommen."

Der Schwede Williot Swedberg schoss Außenseiter Vigo mit einem Doppelpack (53./90.+3) zum ersten Auswärtssieg im Bernabéu seit 2014, den ersten Treffer legte dabei der ehemalige Bayern-Profi Bryan Zaragoza auf. Real dagegen verlor im zweiten Durchgang die Nerven.

Zunächst sah Fran García innerhalb ziemlich genau einer Minute erst Gelb, dann Gelb-Rot (65.) - für zwei Fouls an nahezu identischer Stelle auf Höhe der Mittellinie. In der Nachspielzeit bekam Álvaro Carreras die Gelbe Karte wegen Meckerns, zeigte eine abfällige Geste Richtung Schiedsrichter Alejandro Quintero Gonzáles und sah deswegen Rot (90.+2). Die Real-Stars waren damit nicht einverstanden, es gab einen weiteren Platzverweis gegen einen Offiziellen an der Seitenlinie sowie Verwarnungen gegen Rodrygo und Federico Valverde, die sich zu sehr beschwerten.

Zuvor hatte bereits Alonso Gelb wegen Meckerns gesehen (73.). Und auch Superstar Jude Bellingham wurde verwarnt, allerdings weil er nach einem blutenden Cut am Auge sein neues Trikot auf und nicht neben dem Platz anzog (62.). Nationalspieler Antonio Rüdiger saß zunächst nur auf der Bank, wurde aber schon in der 24. Minute für den angeschlagenen Éder Militao eingewechselt.