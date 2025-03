Dritter Sieg in Serie für Inter

Bayern Münchens Champions-League-Gegner Inter Mailand bleibt in der italienischen Fußball-Liga voll auf Titelkurs. Die Mannschaft des Neu-Nationalspielers Yann Bisseck, der in der 63. Minute eingewechselt wurde, setzte sich am Sonntag 2:1 (2:0) gegen Udinese Calcio durch und liegt in der Tabelle nun sechs Punkte vor der SSC Neapel. Der Verfolger kann den Rückstand aber noch mit einem Sieg am Abend (20.45 Uhr/DAZN) gegen Inters Stadtrivalen AC wieder auf drei Zähler verkürzen.

Der Österreicher Marko Arnautovic (12.) traf zum 1:0 für die Gastgeber, Davide Frattesi erhöhte kurz darauf (29.). Nach dem Anschlusstreffer von Oumar Solet (71.) musste der Titelverteidiger nochmal zittern, brachte den knappen Vorsprung aber über die Zeit.

In der Königsklasse muss Inter am 8. März zum Viertelfinal-Hinspiel nach München. Das Rückspiel steigt dann acht Tage später in Italien (jeweils 21 Uhr).