Eberl über Neuers DFB-Rückkehr: "Manu entscheidet"

Sportvorstand Max Eberl von Bayern München hat den Ball in der Frage nach einem möglichen DFB-Comeback von Manuel Neuer zurück zum Torwart des deutschen Fußball-Rekordmeisters gespielt. "Am Ende entscheidet Manu, ob er zur WM fahren möchte oder nicht, ob sein Rücktritt immer noch gilt", sagte Eberl am Dienstag.

Die Debatte um ein mögliches Comeback des Weltmeisters von 2014 in der deutschen Nationalmannschaft hält ungeachtet der jüngsten und neuerlichen Absage des Keepers an. Auch Eberl hatte sie zuletzt befeuert. "Ich habe in einem Interview gesagt, was meine persönliche Meinung zu Manuel Neuer ist. Die Meinung steht", sagte Eberl jetzt und betonte: "Ich finde trotz seines hohen Alters gehört er zu den besten Torhütern auf der Welt, immer noch. Und das habe ich einfach nur kundgetan. Das war mit einem Augenzwinkern."

Bayern-Kapitän Neuer hatte dazu am vergangenen Samstag erklärt: "Fakt ist, dass ich absichtlich zurückgetreten bin. Für mich liegt der Fokus ganz klar auf dem Verein und darauf, was wir mit der Mannschaft erreichen können."

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich auf Marc-André ter Stegen als Nummer eins bei der WM 2026 festgelegt. Allerdings müsse der Neuer-Erbe Spielpraxis sammeln - bei ter Stegens aktuellem Verein FC Barcelona wird dies jedoch kaum möglich sein, ein Winterwechsel steht im Raum. Zuletzt wurde ter Stegen im DFB-Tor nach seiner Rücken-OP von Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) gut vertreten.